Petrol
101.49
0.79%
Euro
17.7026
0.88%
Dolar
17.2825
0.39%
Altın
969.2
0.67%
Borsa
2412
0.18%
Bitcoin
355.284
2.57%
BTXN Coin
6.55
-1.05%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Menderes Belediye Başkanı Kayalar görevden alındı

    Rüşvet iddialarıyla adliyeye sevk edilen CHP'li bedeliye başkanı serbest bırakılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Menderes Belediye Başkanı Kayalar görevden alındı

    İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü
    3. Sayfa

    Hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

    Salihe Aydeniz'le ilgili yeni açıklama
    Gündem

    Salihe Aydeniz'le ilgili yeni açıklama

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir