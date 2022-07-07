Menderes Belediye Başkanı Kayalar görevden alındı

Rüşvet iddialarıyla adliyeye sevk edilen CHP'li bedeliye başkanı serbest bırakılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.

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