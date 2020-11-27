Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, “zimmet suçu” kapsamında yürütülen dava sonucu tutuklanan Serdar Aksoy'un görevden alındığını duyurdu.

Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verimişti.

İçişleri Balanlığı ise konuya ilişkin açıklama yaparak Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"GEÇİCİ TEDBİR KARARI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."