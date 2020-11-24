Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu da bunun üzerine Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

AKSOY VE YARDIMCILARINA GÖZALTI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı yakalanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı.

Menemen Belediye Başkanı'yla birlikte gözaltına alınan 25 şüpheli adliyede

18 AYDA 50 MİLYONLUK VURGUN

Öte yandan Aksoy'un başkanlığı süresince Menemen Belediyesi'nde 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edimişti.

AKSOY İLE 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği' ne sevk edilirken, dün akşam başlayan duruşma bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Hakimlik, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.