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    Menemen Belediyesi'nde çekilen kurayı AK Partili Pehlivan kazandı

    Menemen Belediye Başkanvekilliği kura çekimi yapıldı. Kurada kazanan AK Partili Aydın Pehlivan oldu.
    • AA
    • 13.01.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 14:48
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    Menemen Belediyesi'nde çekilen kurayı AK Partili Pehlivan kazandı

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

    KURADAN ÇIKAN İSİM AYDIN PEHLİVAN OLDU

    AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Yenilenen Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, "Belediye Başkan Vekili" olarak belirlendi.

    Menemen Belediyesi nde çekilen kurayı AK Partili Pehlivan kazandı #1

    Menemen Belediyesi nde çekilen kurayı AK Partili Pehlivan kazandı #2

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