Menemen'de operasyon: Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarına gözaltı

Resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında, "THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ" örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

Aksoy ise yaşanan bu gelişmelerin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bugün de olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AKSOY VE YARDIMCILARINA GÖZALTI

Menemen ilçesinde; evrakta sahtecilik, ihaleye fesat ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, CHP'den istifa eden Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkilileri olmak üzere toplamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.