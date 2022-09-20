EYP'li saldırı için menfeze gelen teröristler, yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyon anlarına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında, Hakkari’de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirilirken kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı.

DHA’nın haberine göre; menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi.

Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan operasyonla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, gelen 3 teröristin bir süre oyalandıktan sonra menfeze girdiği, EYP'li saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekat ekiplerinin geldiği, zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

“Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi”

Söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teslim olun dediler, teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan 1 terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 eksildi, PÖH, Allah sizleri korusun." ifadelerini kullanmıştı.

Menfeze EYP'li saldırıya gelen teröristler kamerada VİDEO



Güvenlik güçleri 24 saat nöbette

8 Ağustos’ta, Hakkari- Şemdinli kara yolu üzerinde menfeze yerleştirilen EYP ile saldırı düzenlendiği, yapılan bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemleri arttırarak menfez ve köprüleri kameralar ile izlemeye aldığı, geçen cumartesi günü de saldırı için gelen teröristlerin kameralara takıldığı öğrenildi.

24 saat esasıyla nöbet tutan güvenlik güçlerinin, menfez ve köprü çevrelerindeki olası durumlarda bölgeye hızlı bir şekilde intikal ederek saldırıları önlediği bildirildi.