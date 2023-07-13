Türk İslam aleminin en kalabalık cemaatlerinden biri olan Menzil liderini kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, dün İstanbul'da hayatını kaybetti.
Ömrünü Allah yoluna adayan Menzil Şeyhi, cenaze ve defin için cemaatin merkezi olan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil köyüne doğru yola çıkarıldı.
Menzil'e cenaze akını
Kalabalık bir konvoyla Adıyaman'a getirilen El-Hüseyni'nin cenazesi için ölüm haberinden hemen sonra binlerce seveni köye akın etti.
Yollar araçlarla dolarken trafik her geçen dakika yoğunlaşıyor...
Menzil'de binlerce araçlık park alanı
Bugün kılınacak cenaze namazı için dün gece saatlerinden itibaren köye akın edenlerin araçları onlarca dönümlük araziye park edildi.
Binlerce araçlık park alanı görüntülenirken cenaze törenine yoğun katılım bekleniyor.