Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini değerlendirdi

"Her Türk vatandaşı gibi ben de Cumhurbaşkanı olmak isterim" diyen Akşener, Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuşmadıklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’nin 20. Saat programına konuk oldu.

Programda Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan Akşener, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Meclis'teki Bütçe Görüşmeleri'nde Cumhurbaşkanı adayı olacağının imasında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali gelecek seçimlerde kendini de Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlayan Meral Akşener'e soruldu.

Gürses'in, canlı yayında Akşener'e Kılıçdaroğlu ile bu konuyu görüştünüz mü sorusuna İyi Parti Lideri şu ifadelerle cevap verdi;

HERKESİN SEÇİLME HAKKI VAR

"Aidiyetler üzerinden konuşmak çok çirkin bir şey. Bu ülkede kriterleri yerine getirmiş herkesin Cumhurbaşkanı adayı olma ve seçilme hakkı vardır.

KILIÇDAROĞLU İLE BU KONUYU KONUŞMADIK

Sayın Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda hiçbir şey konuşmadık. 4 partili bir Millet İttifakı var. 31 Mart’ta ise sadece İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu bir ittifak var. Ve seçtirdiğimiz belediye başkanlarımızdan da memnunuz. Antalya olsun, Adana olsun, Aydın olsun…

HAYALİM CUMHURBAŞKANI OLMAK

Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister.

KENDİ NEFSİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAM

Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz.

2. TURA KİM KALIRSA ONU DESTEKLERİZ

Seçimde ilk turda herkes aday oldu, kim ikinci tura giderse destekleyeceğimizi söyledik. Sadece CHP ve İYİ Parti değil, DEVA Partisi var, Saadet Partisi var. Siyasi yapılar ne yapacaklar, nasıl bir sistem kurulacak bunlar konuşmadan olmaz.

BİZ CHP İLE DE RAKİBİZ

Ben nezaketin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni kurulan siyasi partilerle ilgili hep olumlu konuştum ancak tabii ki biz rakibiz ama iş birliği içinde rekabet edilmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile de rekabet ediyoruz. Zaten kurumsal yapılarımız her soruna aynı çözümü bulsa, parti kurmamıza gerek kalmaz.

SİSTEM TASARIMI YAPIYORUZ

Sayın Davutoğlu parlamenter sisteme dair bir çalışma yaptılar ve bize, Kılıçdaroğlu’na götürdüler. Biz de bir sistem tasarımı yapıyoruz. Kalemin rengi ne olacak, şekli ne olacak bunu çalışıyoruz. Ocağın ortaları gibi bitecek, kamuoyu ile paylaşacak ve ben de diğer arkadaşlara takdim edeceğim. Bizde hukuk kısmından ziyade sistem ile ilgili belirlemeler var."

Meral Akşener’den 'Kılıçdaroğlu aday mı' tartışmasına yorum İZLE



