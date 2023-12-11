Merak ettiğimiz her şeyi sorduk: Depremler, fenomenler, diziler... İşte 2023 yılında en çok arananlar

2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...
Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.
Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.
Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.
2023'ün arama trendleri açıklandı
Bu kapsamda Google her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.
İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...
İsimler
- Sinan Oğan
- Dilan Polat
- Zaha
- Kemal Kılıçdaroğlu
- Muharrem İnce
- Zaniolo
- Icardi
- Ali Yerlikaya
- Hakan Fidan
- Tete
Kaybettiklerimiz
- Taha Duymaz
- Metin Uca
- Özkan Uğur
- Seda Fettahoğlu
- Deniz Baykal
- Erkin Koray
- Burhan Çaçan
- Merve Kayaalp
- Matthew Perry
- Mehmet Barlas
Diziler
- Yalı Çapkını
- Wednesday
- Kızılcık Şerbet
- Aile
- Hudutsuz Sevda
- Şahmaran
- Yabani
- The Last Of Us
- Kirli Sepeti
- Ruhun Duymaz
Tarifler
- Aşure tarifi
- Güllaç tarifi
- Acai bowl tarifi
- Krem karamel tarifi
- Lalanga tarifi
- Topik tarifi
- Yağlama tarifi
- Kalpli kurabiye tarifi
- Ev baklavası tarifi
- Şiveydiz tarifi
Şarkı sözleri
- Antidepresan şarkı sözleri
- Enerji şarkı sözleri
- Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
- Müphem şarkı sözleri
- Ali Cabbar şarkı sözleri
- Manolya şarkı sözleri
- Aşkın Olayım şarkı sözleri
- Mockingbird şarkı sözleri
- Lento şarkı sözleri
- Belki şarkı sözleri
Nerede?
- Deprem nerede oldu
- Elbistan nerede
- Gazze nerede
- Fas nerede
- Nerede oy kullanacağım
- Mescid - i Aksa nerede
- Teknofest nerede
- Kudüs nerede
- Akbelen nerede
- Gökçeada nerede
Nasıl?
- Teravih namazı nasıl kılınır
- Bayram namazı nasıl kılınır
- Deprem nasıl oluşur
- Seçim ikinci tura nasıl kalır
- Basınç ölçer nasıl yazılır
- Oy nasıl kullanılır
- Uyurgezer nasıl yazılır
- Anadil nasıl yazılır
- Sandık görevlisi nasıl olunur
- Vergisiz telefon nasıl alınır
Burçlar
- En sevilmeyen burçlar
- En üzgün burçlar
- En tatlı burçlar
- Toprak grubu burçları
- Sabit burçlar hangileri
- İnatçı burçlar
- Aurası yüksek burçlar
- Dişil burçlar
- Hava grubu burçları
- Ateş grubu burçları
Ne giyilir?
- İş görüşmesinde ne giyilir?
- İlkbaharda ne giyilir?
- Umrede ne giyilir?
- Aile tanışmasında ne giyilir?
- 16 derecede ne giyilir?
- Konserde ne giyilir?
- İmam nikahında ne giyilir?
- Solaryuma giderken ne giyilir?
- Lisenin ilk günü ne giyilir?
- Siyah gömlek altına ne giyilir?
Hissediyorum
- Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
- Sürekli yorgun hissediyorum
- Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
- Karında kalp atışı hissediyorum
- Sürekli aç hissediyorum
- Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
- Kendimi çok yalnız hissediyorum
- Hasta olacak gibi hissediyorum
- Kendimi halsiz hissediyorum
- Kendimi değersiz hissediyorum
Peki dünya en çok neyi aradı
Dünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.
Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.
En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.
Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.
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