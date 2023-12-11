Merak ettiğimiz her şeyi sorduk: Depremler, fenomenler, diziler... İşte 2023 yılında en çok arananlar Google, 2023’te en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok 6 Şubat depremleri, genel seçimler aranırken, en çok aranan isim ise Sinan Oğan oldu.

ensonhaber.com

2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...

Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.

Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.

Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.

2023'ün arama trendleri açıklandı

Bu kapsamda Google her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.

İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...

İsimler

Sinan Oğan

Dilan Polat



Zaha



Kemal Kılıçdaroğlu



Muharrem İnce



Zaniolo



Icardi



Ali Yerlikaya



Hakan Fidan



Tete



Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz

Metin Uca



Özkan Uğur



Seda Fettahoğlu



Deniz Baykal



Erkin Koray

Burhan Çaçan



Merve Kayaalp



Matthew Perry



Mehmet Barlas



Diziler

Yalı Çapkını

Wednesday



Kızılcık Şerbet



Aile



Hudutsuz Sevda



Şahmaran



Yabani



The Last Of Us



Kirli Sepeti



Ruhun Duymaz



Tarifler

Aşure tarifi

Güllaç tarifi



Acai bowl tarifi

Krem karamel tarifi



Lalanga tarifi



Topik tarifi



Yağlama tarifi



Kalpli kurabiye tarifi



Ev baklavası tarifi



Şiveydiz tarifi



Şarkı sözleri

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri



Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri



Müphem şarkı sözleri



Ali Cabbar şarkı sözleri



Manolya şarkı sözleri



Aşkın Olayım şarkı sözleri



Mockingbird şarkı sözleri



Lento şarkı sözleri



Belki şarkı sözleri



Nerede?

Deprem nerede oldu

Elbistan nerede



Gazze nerede



Fas nerede



Nerede oy kullanacağım



Mescid - i Aksa nerede



Teknofest nerede



Kudüs nerede



Akbelen nerede



Gökçeada nerede



Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır

Bayram namazı nasıl kılınır



Deprem nasıl oluşur



Seçim ikinci tura nasıl kalır



Basınç ölçer nasıl yazılır



Oy nasıl kullanılır



Uyurgezer nasıl yazılır



Anadil nasıl yazılır



Sandık görevlisi nasıl olunur



Vergisiz telefon nasıl alınır



Burçlar

En sevilmeyen burçlar

En üzgün burçlar



En tatlı burçlar



Toprak grubu burçları



Sabit burçlar hangileri



İnatçı burçlar



Aurası yüksek burçlar



Dişil burçlar



Hava grubu burçları



Ateş grubu burçları



Ne giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?



Umrede ne giyilir?



Aile tanışmasında ne giyilir?



16 derecede ne giyilir?



Konserde ne giyilir?



İmam nikahında ne giyilir?



Solaryuma giderken ne giyilir?



Lisenin ilk günü ne giyilir?



Siyah gömlek altına ne giyilir?



Hissediyorum

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

Sürekli yorgun hissediyorum



Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum



Karında kalp atışı hissediyorum



Sürekli aç hissediyorum



Neden deprem oluyor gibi hissediyorum



Kendimi çok yalnız hissediyorum



Hasta olacak gibi hissediyorum

Kendimi halsiz hissediyorum



Kendimi değersiz hissediyorum



Peki dünya en çok neyi aradı

Dünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.

Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.

En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.

Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.