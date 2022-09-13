Meral Akşeher’den ‘Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır’ sorusuna yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın muhtemel adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilginç bir çıkış geldi. Akşener, “Bu seçimi tehlikeye atamayız” dedi.

6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemiyor, her geçen gün farklı farklı isimler ortaya çıkıyor.

Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denildi, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu ismi ön planda

Ancak ittifakın kurucu ortağı CHP, “Kemal Kılıçdaroğlu adayımızdır" deyip, durumu biraz olsun netleştirdi.

Ve Kılıçdaroğlu ismi, kendi partisinin dışında pek kabul görmedi.

“Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık açık belirtmese de CHP Lideri'ni istemiyor.

Bugün FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katılan Akşener’e, “Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?” sorusu yöneltildi.

Önce ne diyeceğini bilemeyen Akşener, “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı.” deyip, güldü.

Meral Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır" sorusuna yanıt VİDEO

“Bu seçimi tehlikeye atamayız”

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, “Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız.

Kemal Bey ile ise Kemal Bey'le, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım.” dedi.