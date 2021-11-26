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    Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi

    Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'na "Performansınızın devamını dilerim, seçimlerde lazım olacak" sözleriyle İmamoğlu'nun adaylığının önünün tamamen kesildiği anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 17:20
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    Millet İttifakı'nın erken seçim hayalleri sürüyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim olmayacağına dair net yanıt gelirken, CHP ve İYİ Parti'nin adaylık tartışmalarında tansiyon düşmüyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu.

    Akşener konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir mesaj verdi.

    AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA CUMHURBAŞKANLIĞI MESAJI

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak, "Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" açıklamasında bulundu.

    Akşener'in sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünün tamamen kesildiği anlaşıldı.

    Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi VİDEO

    Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu ndan çalışma desteği istedi #1

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