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- Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
İyi Parti Lideri Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
- AA
- 10.11.2021 - 15:39
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:06
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programa katıldı.
Meral Akşener, burada AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
GÜNCEL SORUNLAR ELE ALINDI
Görüşmede elçilerin sorularını yanıtlayan Akşener, güncel meseleleri de masaya yatırdı.
Türkiye ve bölge gündemine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.
AB Rezidansı'ndaki basına kapalı gerçekleştirilen program, 1,5 saat sürdü.
Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü ViDEO
BÜYÜKELÇİLERİN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ
Öte yandan büyükelçiler, geçtiğimiz aylarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmenin ardından büyükelçiler, Türkiye'ye karşı bildiri yayınlama küstahlığında bulunmuşlardı.