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    Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.
    • AA
    • 06.12.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 17:07
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    Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'ın, muhalefet turu devam ediyor.

    Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Satterfield'ın, bu haftaki adresi İyi Parti Genel Merkezi oldu.

    BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜLER

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, David M. Satterfield'ı makamında kabul etti.

    Akşener ile Satterfield'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ı kabul etti #1

    Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ı kabul etti #2

    Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ı kabul etti #3

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