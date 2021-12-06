Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'ın, muhalefet turu devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Satterfield'ın, bu haftaki adresi İyi Parti Genel Merkezi oldu.

BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜLER

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, David M. Satterfield'ı makamında kabul etti.

Akşener ile Satterfield'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.