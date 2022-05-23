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    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten HDP ve İyi Parti'ye ziyaret

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten HDP ve İyi Parti'ye ziyaret

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İyi Parti ve HDP'ye peş peşe ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde siyasi ve bölgesel konular ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:28
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    İyi Parti ve HDP Genel Merkezlerinde bugün sürpriz ziyaretler gerçekleşti.

    ABD’nin Eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın yerine atanan Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Flake'i kabul etti

    Görüşmeye ilişkin İyi Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

    İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtildi.

    Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti ViDEO

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #1

    "Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu"

    Açıklamada, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #2

    Siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular

    Flake, İyi Parti ziyaretinin ardından HDP'ye gitti.

    ABD'li büyükelçiyi Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP Genel Merkezi'nde ağırladı.

    HDP'den yapılan açıklamada, "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #3

    Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisiyle sır görüşmesi

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #4

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #5

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ten HDP ve İyi Parti ye ziyaret #6


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