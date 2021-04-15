Meral Akşener, ABD Büyükelçisi'yle görüştü

Meral Akşener, genel merkezdeki makamında kendisini ziyaret eden ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.

Meral Akşener'in, Parti Genel Merkezi'nde Satterfield ile yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Satterfield genel merkezden ayrılırken, görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede Akşener'e, Uluslararası Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da eşlik etti.

Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

AHMET DAVUTOĞLU'NA ZİYARET

Öte yandan Satterfield, geçtiğimiz hafta ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İkilinin görüşmesinde küresel ve bölgesel gelişmelerin yanında Türkiye-ABD ilişkileri ele alınmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak “Büyükelçi Satterfield bugün Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile görüşmekten memnuniyet duydu. Satterfield ve Davutoğlu, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili birçok konuda görüş alışverişinde bulundu ve açık diyaloğu ileride de sürdürmeyi umduklarını belirtti.” ifadelerine yer vermişti.