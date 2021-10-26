Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener, ablasının da İmamoğlu ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili güzellemeleri devam ediyor.

İyi Parti Lideri Akşener, dün Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın konuğu oldu.

Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek birçok kişinin tepkisini çeken Akşener, programda yine buna benzer yaptığı yeni açıklamalarla kamuoyunun gündemine oturdu.

"YÜZÜNDE RABBİ YESSİR.."

Ablasının dindar olduğunu ve AK Partili kadınlarla takıldığını vurgulayan Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." ifadelerini kullandı.

FATİH BENZETMESİ HALA AKILLARDA

Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'daki etkinliklerde İmamoğlu'na methiyeler düzen İyi Parti Lideri, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener: Ablam İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş VİDEO