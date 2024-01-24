Meral Akşener açıkladı! İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, İBB Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu ilan etti. Kavuncu, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalışmaları yürütmüştü.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru gidilirken partiler, adaylarını tek tek açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İyi Parti'den de yeni bir açıklama geldi.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

İstanbul adayı Buğra Kavuncu

Açıklamasında İstanbul adayını ilan eden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Buğra Kavuncu geldi bana dedi ki, 'Genel başkanım ben İstanbul'u almak için, başarmak için, yönetmek için istiyorum.! Elbette İstanbul'da lansman yapacağız. Bunu anlatmak istedim. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi, ben orada il başkanlığı yaptım dedi. Şimdi de teşkilat başkanıyım bana düşer dedi. Sonuç itibarıyla ben adayım ben istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.

"Vazife görevi her şeyin üstündedir"

Bunun üzerine Kavuncu, kürsüye çıkarak şöyle konuştu:

Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Sözü konusu milletse, devletse gerisi teferruattır.

İmamoğlu için çalıştı

Kavuncu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seçim çalışmalarını yürüttü.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için çalışmalara destek verdi.

"Bana böyle siyasi bir yoldaş verdikleri için teşekkür ettim"

İmamoğlu, Kavuncu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Tabii ki Buğra Başkanımızla konuştum. Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Meral Akşener’e bana böyle siyasi bir yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim.

Buğra Kavuncu kimdir?

Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve iş insanıdır. Şu an İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

5 Nisan 2018 tarihinde partideki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğlu, Enver Altaylı'nın yeğenidir.

2018 yılında İyi Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi.

2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde İyi Parti İstanbul Belediye Başkan adayı olarak görev alacak.