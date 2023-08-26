Meral Akşener açıkladı: İyi Parti yerel seçimlere kendi kadrolarıyla girecek Meral Akşener: Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Meral Akşener, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin karşısına çıkacaklarını söyedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Yerel seçimi bir genel seçim gibi okumadan yerel özellikleri göz önünde bulundurarak milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız.

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte bir rekabet ortamı oluşturalım. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim biz varız sizleri de bekleriz.

Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette yerellerde işbirliği olabilir ama bütün siyasi partiler o cesaretiniz varsa hepimiz tek tek girelim"

Ayrıntılar geliyor...