Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı

Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı

İyi Parti Lideri Akşener, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtip gerçek hedefinin başbakan olmak olduğunu söyledi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefette Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı netleşmiş değil.

CHP'li isimlerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik mesajlar gelirken, İyi Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini öngörüyor.

Hal böyle olunca iki parti arasında yaşanan adaylık gerilimi okları bir kez daha Meral Akşener'e çevirdi.

Bir kez daha söyledi: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını daha önce de söyleyen Akşener, bu açıklamasını yineledi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve bu konunun kendisi için kapandığını da ifade etti.

"Adaylık konusu benim için kapandı"

Akşener konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Adaylık konusu benim için kapanmış bir konu. Bu ucube sistemden kurtulmamız gerektiğine inandığım için hak feragatında bulundum. Biz kazanacağız ve sonrasında hızlı şekilde parlamenter demokrasiye geçiş yapacağız. Böyle bir durumda başbakanlık makamı kendiliğinden duruyor.”

Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı VİDEO