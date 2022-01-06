Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti. İkili, ekonomik gelişmeleri ve partiler arası ilişkileri konuştu.

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Dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ardından bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bir araya geldi.

PARTİLER ARASI İLİŞKİLERİ KONUŞTULAR

Akşener, Davutoğlu’nu Ankara'daki konutunda ziyaret etti.

Görüşmede ekonomiden konuşan ikili, partileri arasındaki iş birliğini de masaya yatırdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimleri de değerlendiren Akşener ve Davutoğlu’nun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.