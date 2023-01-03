AB İşleri Bakanı Lührmann, Akşener ile bir araya geldi. Görüşme öncesi Almanya'dan yapılan açıklamada, yaklaşan seçimlerle ilgili ifadelere yer verildi.

Almanya'dan heyet, Ankara'da İyi Parti'ye ziyarette bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki isimlerle görüşme gerçekleştirdi.

Parti Genel Merkezi'ne gelen konuklarıyla tek tek tokalaşan Akşener, sonrasında görüşmeye geçti.

Alman heyetten İyi Parti'ye ziyaret

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre; görüşmede, İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

Alman Bakan Lührmann, Türkiye'ye ziyaretinden önce yazılı açıklama yaptı.

Meral Akşener, Alman heyetle görüştü ViDEO





"Türkiye önemli bir ortak"

"Türkiye, Almanya ve AB'nin önemli bir ortağıdır." diyen Lührmann, "Toplumlarımız iç içe geçmiş durumda. Almanya ile Türkiye arasında pek çok iş birliği alanı var. Örneğin, iklim koruma alanında daha güçlü bir iş birliği için büyük bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Seçim yorumu: Büyük bir endişeyle izliyoruz



Türkiye'nin iç meseleleri hakkında da görüş beyan eden Lührmann, "Türkiye'de hukukun üstünlüğünün gelişimini büyük bir endişeyle izliyoruz. Yaklaşan seçimler açısından, demokratik rekabette adil çerçeve koşullarının öneminin altını çizmek benim için önemli." dedi.

Alman Bakan, "İfade özgürlüğü burada merkezidir. Türk muhataplarımla tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunacağım." diye ekledi.

Türkiye'ye ilk ziyaret

Öte yandan, seyahatine ilişkin Twitter hesabından da fotoğraflı paylaşımda bulunan Anna Lührmann, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ilk ziyaretim için Türkiye'ye gidiyorum. Sivil toplum, hükümet ve muhalefetle heyecan verici tartışmaları dört gözle bekliyorum. Daha fazla iş birliği için büyük potansiyel var. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü için büyük endişe var."

İstanbul'da İmamoğlu ile görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lührmann'ın 3-4 Ocak tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da görüşeceği isimler arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç var.

Lührmann'ın, görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geleceği kaydedildi.