İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 yılında Anıtkabir'de kullandığı "İman tazelemeye geldik" sözlerine açıklık getirdi. Akşener "Atatürk'ü hatırlamayı söylemek istedim" dedi.

2017 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde Anıtkabir'e giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gafa imza atmıştı.

Ziyareti sırasında muhabirlere konuşan İyi Parti Lideri Akşener, "Atatürk'ü anmak ve imanımızı tazelemek için buradayız." dedi.

İyi Parti Lideri Akşener, partisinin düzenlediği esnaf buluşmaları için İstanbul'un Silivri ilçesindeydi.

Vatandaş sordu

Burada vatandaşlarla buluşan Meral Akşener'e vatandaşlar, 2017 yılında Anıtkabir'de sarfettiği sözleri sordu.

Anıtkabir sözlerine açıklık getirdi

Meral Akşener, 2017 yılında Anıtkabir'de kullandığı "İman tazelemeye geldik." sözleri için açıklama yaptı.

Meral Akşener, Anıtkabir’e iman tazelemeye geldim sözlerine açıklık getirdi

" İman Allah'la tazelenir"

Akşener, "Bütün eksikleri biliyorsunuz görüyorsunuz" diyerek, "İnşallah herkesin bu dil sürçmelerini görürsünüz. İman Allah'la tazelenir, ben Rumeli göçmeniyim biz Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'ün annesine bu ülkede neler denildi, bir Allah'ın kulu bu iftira mıdır, hakaret midir demedi. Çünkü ben tarihçiyim, Ataürk'ün ailesiyle benim ailem tanıştı." ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ü hatırlamayı söylemek istedim"

Kullandığı sözü açıklayan Akşener, "Atatürk'ü hatırlamayı söylemek istedim, doğrudur yanlış demişim. Bahsettiğim Atatürk'ü putsallaştırmak değildi. İyi ki de sordunuz ne güzel izah ettim. Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacıyım, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.