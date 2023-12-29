Meral Akşener, Ankara için Servet Avcı ile ilk görüşmesini yaptı

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'den gelen ittifak teklifini reddeden İyi Parti, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını duyurdu.
Özellikle Ankara ve İstanbul'da kimlerin aday gösterileceği merak konusu olurken Meral Akşener cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı korkak olarak nitelendiren Akşener, Ankara'da seçmenin karşısına 'ülkücü kökenli bir isimle' çıkmak istiyordu.
Akşener ve Avcı görüştü
Akşener bu kapsamda Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı'yı markaja aldı.
Dün ise Yavaş’ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı eski başdanışmanı Servet Avcı'yla ilk görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından parti kulisleri hareketlendi.
'Adaylığa hazır'
Kurmaylar, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtirken, Avcı’nın adaylığa hazır olduğunu kaydetti.
Görüşmede Avcı’nın, Akşener’e “Ankara’daki önde gelen ülkücü isimlerin desteğini aldığını” ilettiği öne sürüldü.
Parti içerisinde 'Türk milliyetçilerini birleştireceği' görüşü hakim
Partinin, yılbaşından sonra 81 ildeki adaylarını hızlıca açıklayacağı belirtilirken, Ankara’da Avcı’nın adaylığının açıklanmasının da uzun sürmeyeceği kaydediliyor.
Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığına göre İyi Partili kurmaylar, Avcı’nın adaylığının Ankara’daki Türk milliyetçilerini birleştireceği yorumunu yapıyor.
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