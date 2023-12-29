Haberler



Gündem



Meral Akşener, Ankara için Servet Avcı ile ilk görüşmesini yaptı

Meral Akşener, Ankara için Servet Avcı ile ilk görüşmesini yaptı Ankara'da 'ülkücü kökenli' bir aday çıkarmak isteyen Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Parti kurmayları görüşme sonrası Avcı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığını aktardı.