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    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti

    İyi Parti Lideri Akşener, Ankara’da Meyve-Sebze Toptancı Hali, Balık Hali ve Başkent İlçe Terminalinde esnafla bir araya geldi.
    • 29.09.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:08
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    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde beraberinde İyi Parti Siyasi İşler Başkanı ve partililerle birlikte Yenimahalle’deki Meyve-Sebze Toptancı Hali’ni ziyaret etti.

    Akşener, burada esnafı tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı.

    Boş sebze kasalarının üzerinde kahvaltı yaptı

    Esnaf ile sohbet ederek fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

    Buradan Balıkçı Hali’ne geçen Akşener, daha sonra Başkent İlçe Terminalinde esnafla bir araya geldi.

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #1

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #2

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #3

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #4

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #5

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #6

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #7

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #8

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #9

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #10

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #11

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #12

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #13

    Meral Akşener, Ankara’da hal esnafını ziyaret etti #14


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