Meral Akşener, Ankara'da ofis açacak iddiası

Hem genel hem yerel seçimlerde umduğunu bulamayan İyi Parti'de Meral Akşener, görevi bırakacağını söylemiş ve partisini kurultaya götürmüştü.
Akşener'in kurultayda aday olmamasıyla birlikte Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.
Nerede olduğu merak ediliyordu: Cenazelere katıldı
Genel başkanlık görevi sonrası ortalarda görünmeyen Meral Akşener'in, cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia ediliyordu.
Uzun süredir nerede olduğu merak edilen Akşener, önce Özel Kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın sonra da Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesinde görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Yaşananların ardından Akşener, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşener, dikkat çeken görüşme sonrası yeni imajıyla dikkat çekmişti.
Son olarak Meral Akşener ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Ankara'da ofis açacağı iddia edildi
Akşener'in, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Ankara'da bir ofis açacağı öne sürüldü.
Ankara'nın meşhur caddelerinden Cinnah Caddesi'nde ofis açma hazırlığında olduğu öne sürülen Akşener'in, çalışmalarına burada devam edeceği paylaşıldı.
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