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Meral Akşener, Ankara'da ofis açacak iddiası

Meral Akşener, Ankara'da ofis açacak iddiası Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Ankara'da bir ofis açacağı öne sürüldü. Ofis için Cinnah Caddesi'ni düşündüğü aktarılan Akşener'in, çalışmalarını burada sürdüreceği iddia edildi.