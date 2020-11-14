Meral Akşener: Anketlerde yüzde 14-15 bandındayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa'da üye katılım töreninde yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin anketlerde yüzde 14-15'lerde bir oy oranına sahip olduğunu açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da bir otelde düzenlenen partisine üye katılım töreninde açıklamalarda bulundu.

Akşener, burada yaptığı konuşmada İyi Parti'nin fedakarlıklarla kurulduğunu, tüm Türkiye'de örgütlendiklerini söyledi.

AKŞENER'DEN 'ANKETLERDE YÜZDE 14-15'LERE OTURDUK' AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden İyi Parti Lideri, yapılan anketlerde yüzde 14-15 bandına oturduklarını belirtti.

Bunu da teşkilatların başarısı olarak yorumlayan Akşener, yapılan gezilerin ve dinlenen şikayetlerin de başarıda payı olduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Akşener, İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Meral Akşener: Bütün anketlerde 14-15 bandındayız- İZLE

"ÖNÜMÜZÜN DE AÇIK OLDUĞUNA DAİR BİR KANAAT VAR"

Meral Akşener'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Biz partimizi niye kurduk. Biz partimizi bu ülkede yanlış giden, pek çok millet aleyhine olan durumları değiştirmek için kurduk. Ne yapılırsa yapılsın bizim seçmenimiz şu anda bütün araştırmalarda yüzde 97 ile en partisine sahip çıkan seçmen konumunda. Yapılan bütün anketlerde 14-15 bandına oturduğumuz, önümüzün de açık olduğuna dair bir kanaat var"