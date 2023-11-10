ensonhaber.com

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı...

85 yıl önce aramızdan ayrılan ancak kalplerde daima yaşayan Atatürk'ün ölüm yılına özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir mesaj yayınladı.

Akşener'in yayınladığı video mesajında, "Mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürkümüzü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum..." ifadeleri yer aldı.

Meral Akşener mesajına şu sözlerle devam etti;

"En kymetli mücadelenin adı: Mustafa Kemal'dir"

Aziz Türk milletinin umudu, gururu ve en kıymetli mücadelesinin adı; Mustafa Kemal'dir...



Mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürkümüzü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum...



Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun.



Ruhu şad, mekânı cennet olsun...