Meral Akşener, Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atadı

Meral Akşener, şahsına ve parti yönetimine sert eleştirilerde bulunan Aytun Çıray'ı başdanışman yaptı.

İyi Parti'de, 2. Olağan Kurultayı'nda yaşanan liste krizinin ardından parti içinde bozulan ve isitfa süreçlerine giden ilişkilerde yumuşamalar başladı.

Dün, kurultay sürecinde muhalif söylemleri ve istifa imalarıyla ile öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşme gerçekleştirdi.

BAŞDANIŞMAN OLDU

Görüşme sonrası Akşener, Çıray'ı başdanışmanı yaptı. Akıllarda ise Çıray'ın kurultayda listeye giremediği için Akşener ve İyi Parti özelinde yaptığı eleştiriler kaldı.

"BAŞARIP BAŞARAMADIKLARINI GÖRECEĞİZ"

Çıray, o gün yaptığı açıklamada "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu." ifadelerini kullandı.

BAŞDANIŞMANLIK ATAMASINA İLK TEPKİ

Bu atamaya ilk tepki, İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim.

"O MAKAM O KİŞİYE AZ GELİR"

Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola...Yarın başka önermelerim de olacak!." ifadelerini kullandı.