Meral Akşener: Başıma silah dayasalar Cumhur İttifakı'na katılmam

Meral Akşener, KRT TV’de Söz Meclisi programında Çiğdem Akdemir’in sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir’in sunduğu 'Söz Meclisi' programına katıldı.

Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtlayan Akşener, ittifak değişikliğiyle ilgili konuda açıklamalarda bulundu.

"BAŞIMA SİLAH DAYASALAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMAM"

Akşener açıklamasında, "Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir.

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil." dedi.