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    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı

    Seçim döneminde partilileri bozkurt işareti yapmamaları konusunda uyaran Meral Akşener, kuralını kendi çiğnedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 20:24
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 20:51
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    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı

    Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir çoşkuyla kutlandı..

    Büyük Zafer'in 100.yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ve siyasi partiler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Çeşitli törenlerin ve  gösterilerin düzenlendiği Ankara'da bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

    Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, gençlerle de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

    Bozkurt işareti yaptı

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener'in bir pozunda yaptığı bozkurt işareti dikkat çekti.

    Partisini kurarken, partililere bozkurt işaretini yasaklayan Akşener, kendi kuralını çiğnedi.

    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı VİDEO

    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı #1

    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı #2

    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı #3

    Meral Akşener bozkurt işareti yaptı #4


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