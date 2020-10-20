Meral Akşener: Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ümit Özdağ'ın, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu hedef alan 'FETÖ' iddiası sonrasında Meral Akşener'den açıklama geldi.

İyi Parti'de kazan kaynıyor...

Partide gündem; İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğu iddiası.

İddianın sahibi ise İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ...

Dün akşam, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ederek “Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.’ Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kuruluna girdi, Sayın Genel Başkanı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan, bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu’dan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün bu iddiaya, partisinin grup toplantısı sonrası cevap verdi.

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KAVUNCU BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Akşener, Özdağ'ın Kavuncu'ya yönelik FETÖ iddiasıyla ilgili olarak "Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır." diyerek "Sayın Buğra Kavuncu, Sayın Özdağ'ın iddiasını ispatlayabilmesi için bugün bir imkan tanıyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacak. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Akşener açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"ARKADAŞLARIMIZIN FİKİRLER"İ PARTİMİZE ZENGİNLİK KATIYOR

"Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.



Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum."

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