İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nde yaptığı konuşmasında CHP'nin babasının partisi olduğunu hatta İnönü ile fotoğrafının olduğunu söyledi.

Kocaeli'de ağabeyinin adına Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışına katılan İyi Parti lideri Meral Akşener, ardından İzmit Belediyesi'ne geçti.

Belediyenin bir programına katılan Akşener, burada yaptığı konuşmasında Millet İttifakı'nın kurulmasına değindi.

"Biz İyi Parti'yi kurduk, tam seçime gideceğiz 24 Haziran'da seçim kararı alındı. YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. " diyen Akşener, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğini söyledi.

"CHP benim babamın partisi"

Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını ifade eden Akşener, CHP'yle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye İyi Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnöünü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız"

Meral Akşener: CHP benim babamın partisi VİDEO

