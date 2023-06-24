Meral Akşener: CHP'den 15 vekil istemek en büyük pişmanlığım Meral Akşener, kurultay konuşmasında geçmişe yönelik değerlendirmeler yaparken partisinin 2018 seçimi öncesinde CHP’den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

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İyi Parti 3. Olağan Kurultayı toplandı.

Tek adayın Meral Akşener olduğu kurultayda sonuç belli olsa da Akşener’in vereceği mesajlar merak konusuydu.

Millet ittifakı ve 6’lı masadan ayrılması beklenen Akşener kurultayda katılımcılara seslendi.

Akşener’in geçmişe dönük değerlendirmeleri kurultaya damga vurdu.

İyi Parti lideri, hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı.

"En büyük pişmanlığım CHP'den 15 vekil istemek"

2018 seçimi öncesini hatırlatan Akşener, bu seçim öncesinde partisinin seçime girebilmek için CHP'den 15 vekil istemesinin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Akşener şöyle konuştu:

"İyi Parti iki yumruk arasında sıkıştırılan milletimiz için bir çıkış kapısıdır

Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik o gün bugündür o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in Diyet’ine döndü bu iş."