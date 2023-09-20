Meral Akşener CHP'nin kalesi İzmir'de: Muhalefete yüklenecek Geçtiğimiz günlerde Edirne'de muhalefete ağır sözlerle yüklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü durağı ise İzmir oldu. Akşener'in, İzmir'de düzenleyeceği programlarda CHP ve 6'lı masa üyelerini sözleriyle bombalaması bekleniyor.

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ensonhaber.com

Türkiye adım adım yerel seçimlere hazırlanıyor...

Genel seçimlerin yankıları sürerken, partiler bu kez yerel seçimler için kolları sıvadı.

81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İyi Parti, CHP tarafından ittifak için ılımlı mesajlar alsa da kararının kesin olduğu belirtiliyor.

6'lı masaya çok sert ifadeler kullandı

İttifak tartışmaları sürerken İyi Parti kanadından gelen çıkış, yeni bir gündem oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Edirne'de Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılan Meral Akşener, 6'lı masayı bombalamıştı.

"6'lı masa kazansın diye zehir içtim"

Abdullah Gül'ün adaylığından itibaren her şeye katlandığını belirten Akşener, "6'lı masa kazansın diye zehir içtim." ifadelerini kullandı.

Masaya zorla geri döndüğünü belirten Akşener, masadan kalktığında "Ne anam kaldı, ne babam kaldı, ne sülalem kaldı, ne şahsım kaldı. O akşam size bunları anlatsam yakıp yıkacaktınız. Sabır dedim." diye konuştu.

Kapıyı tekrardan kapattı

İttifaka asla dönmeyeceğini bastıra bastıra vurgulayan Akşener, CHP'nin etkili olduğu bölgede verdiği mesajla kapıyı tekrardan kapattı.

CHP'nin kalesi İzmir'de

Meral Akşener, Edirne'nin ardından bu kez de CHP'nin kalesi İzmir'de seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

Vatandaşlardan İyi Parti'ye destek isteyen Akşener, İzmir'de ilk olarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Partililer tarafından karşılanan Akşener, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’na karanfil bıraktı.

Elif harfi hediye edildi

Daha sonra İyi Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'e, Arapça elif harfinin olduğu plaket hediye edildi.

"Bundan sonra elif olacağım"

Plaketi alan Akşener, "İzmir teşkilatı elif olmamı istiyor bundan sonra elif olacağım." diye konuştu.

İyi Parti'ye oy isteyecek

Akşener, gün boyu düzenleyeceği programlarla vatandaşlara yerel seçimlerde partisi için oy isteyecek.

Muhalefete yüklenecek

Akşener'in, ziyaretleri sırasında tıpkı Edirne'de olduğu gibi İzmir'de de muhalefete ağır sözlerle yüklenmesi bekleniyor.