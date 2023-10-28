Meral Akşener: Cumhuriyet'i bir siyasi parti değil Türk milleti kurmuştur İyi Parti'nin 6. Kuruluş Yıl Dönümü'nde partililere hitap eden Meral Akşener, CHP'ye gönderme yaptı. Akşener, Cumhuriyet'in bir siyasi parti tarafından değil tüm Türk milleti tarafından kurulduğunu vurguladı.

AA

İyi Parti, kuruluşunun 6. yıldönümünü ve Cumhuriyet'in 100. yılını Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda kutladı.

Genel Başkan Akşener'in 'Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni paylaştığı etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından partinin kuruluşundan itibaren yaşanan önemli olaylar, kum sanatıyla katılımcılara aktarıldı.

"İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır"

Konuşmasına İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek başlayan Akşener şunları söyledi:

Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Dünyanın demokrasi şampiyonları, derhal bu haksızlığa, derhal bu soykırıma, derhal bu zalimliğe, derhal bu mezalime son verin. Yazıktır, günahtır. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır.

"Cumhuriyet'i bir siyasi parti değil, Türk milleti kurmuştur"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren Akşener şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizi, ellerini, kollarını bağlayan bir pranga aşmaları gereken bir engel olarak görüyor. Bu yüzden narkoz odası devre arası gibi nitelendirip her fırsatta nefretini dışa vuruyor. Diğer taraf ise Cumhuriyet'e ve değerlerine sadakat duygusuyla değil, sahiplik hissiyle hareket ediyor. Cumhuriyet'i kendi tapulu mülkü gibi görüyor, her cümlesine mutlaka 'Cumhuriyet'i biz kurduk' diyerek başlayıp şahsi hırslarına, çıkarlarına ve hatalarına meşruiyet kazanmak için Cumhuriyet'i kullanıyor. Cumhuriyet'i bir siyasi parti kurmamıştır. Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde topyekun olarak Türk milleti kurmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz şuna buna değil bizzat milletimize aittir.

"6 ay dayanamaz diyenlere inat dimdik ayaktayız, 6 yaşındayız"

Partisinin yıl dönümünü kutlayan Akşener şöyle konuştu:

6 ay dayanmaz diyenlere inat 6 yıldır ayaktayız. Yok olmamızı isteyenler inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Biz bu 6 yılı kolay geçirmedik. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik.

"Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek için değil"

Akşener, İyi Partiyi milletin kurduğunu, kendilerinin sadece tabelayı astığını dile getirerek, "İyi Partiyi, bundan tam 6 yıl önce yozlaşmış bir iktidarla, tükenmiş bir muhalefet arasına sıkıştırılan milletimize nefes aldırmak için kurduk." ifadesini kullandı.

Milletin, Türkiye'deki siyasi anlayışın topyekun değişmesini istediğini belirten Akşener, bu haklı talebe kayıtsız kalamayacaklarını, üç maymunu oynayarak ucuz siyaset yapamayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun demokrasi krizi olduğunu ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

Yeni bir düzen kurulmadan da bu krizin aşılması mümkün değildir. Biz o yeni düzene giden yolu açıyoruz. Bu yeni yolun ilk adımı olarak aynı hataları tekrarlayarak yeni sonuçlar beklemenin beyhude olduğunun bilinciyle önümüzdeki seçimlere, hür ve müstakil olarak, tek başımıza giriyoruz. Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek için değil.

Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi

Hazırladıkları ve 8 prensibe dayanan "Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi"ne ilişkin de bilgi veren Akşener beyannamenin içeriğiyle ilgili, "Askeri ve jeopolitik güçler arasında etkin olacak küresel dengelerin kurucusu ve kollayıcısı olarak Türk Barışı'nı egemen kılacağız. Sanayide sektörel milli şampiyonlar çıkartacak, Türkiye'yi öncelikle bölgesel bir güç haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra sahneye çıkan çocuklarla bayrak sallayarak İzmir Marşı'nı söyledi.

Bu arada salonda platformun bulunduğu alandaki ekranda "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlu Olsun." ifadesi yer aldı.

Davul çaldı

Akşener'in kutlamalar esnasında davul çalması ise dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)