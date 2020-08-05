Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına cevap verdi. Akşener, "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı yapmıştı.

Akşener, bu çağrıyı geri çevirerek; CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ndaki yerini korumaya devam edeceğini söyledi.

Meral Akşener, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ziyaretlere Nevşehir'le devam etti.

Akşener, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ MAGAZİNLE MEŞGUL OLMASINI HİÇ HOŞ BULMADIĞIMI İFADE ETMEK İSTERİM"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim, sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın."

Herkesin beklediği cevabı Akşener Nevşehir'de verdi- İZLE



DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır. Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir."