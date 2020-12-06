Meral Akşener, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, haziran ayında erken seçim olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.

Erken seçim talebini en çok dillendiren partilerin başında ise İyi Parti ve CHP yer alıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Youtube üzerinden yayın yapan Karar TV'de "Gündem Özel" programında, Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in gündeminde yine erken seçim vardı..

HAZİRAN'DA ERKEN SEÇİM

Türkiye'nin erken seçime gidip gitmeyeceğine ilişkin konuşan Akşener, seçim için tarih verdi.

Akşener, seçim için 7 ay sonrasını işaret ederek "Mecburen bu seçim olacak 2023’e kalamaz. Fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Haziran’da seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener erken seçim için tarih verdi İZLE