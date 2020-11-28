Meral Akşener: Erken seçim yapalım

Akşener, parti çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da parti çalışmaları kapsamında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret etti.

Akşener, Bıyık’ı ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM GELMİYOR"

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Gitmeyi ister mi? İstemeyebilir. Ama İyileştirilmiş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçme konusunda bir adım söz konusu değilse, o zaman da muhalafet partileri olarak 'Bunu taşıyamıyor Türkiye, bu yanlış bir sistem oldu.

Bu sistemle Türkiye nefes alır' diyoruz. İhmal edilen bir de seçmen var. Muhalafet ister erken seçim ama sayı yetmiyor. Paraya ihtiyacı var Türkiye'nin yatırım gelmiyor bu sistemle de gelmez. Onun için seçimle çıkılır. Demokrasinin özelliği seçimdir, seçmenin iradesidir." ifadelerini kullandı.



