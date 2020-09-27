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Meral Akşener: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez

Meral Akşener: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez

İyi Parti lideri Meral Akşener, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız" dedi.