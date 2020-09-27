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- Meral Akşener: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez
Meral Akşener: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez
İyi Parti lideri Meral Akşener, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız" dedi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 14:27
İYİ Parti lideri Akşener, Twitter'daki hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Meral Akşaner, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CAN AZERBAYCAN'IMIZIN YANINDAYIZ"
"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı, uluslararası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız"