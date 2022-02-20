İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Erol Evgin'in konserini izledi. Evgin, Akşener'i, "Mangal yürekli hanımefendi" sözleriyle selamladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Erol Evgin konserini izledi.

"BU AKŞAM MANGAL YÜREKLİ BİR HANIMEFENDİ VAR ARAMIZDA"

Evgin, kendisini ön sıradan izleyen Akşener’i “Bu akşam mangal yürekli bir hanımefendi de var aramızda” sözleriyle selamladı.

Meral Akşener Erol Evgin'in konserine katıldı VİDEO

"MUHTEŞEM BİR AKŞAM YAŞATTI"

Akşener ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin’in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…"

İYİ PARTİ: SANATÇIYA HAKARET SAVURMAK DEĞİL, AYAKTA ALKIŞLAMAK NASIL MI OLUR, İZLEYİN

Öte yandan İyi Parti'den konserle ilgili yapılan paylaşımda "Sanatçıyı tehdit etmek, hakaret savurmak değil; ayakta alkışlamak, alkışlatmak nasıl mı olur? İzleyin" denildi.



