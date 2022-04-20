6'lı ittifakta sosyal medya paylaşımı krize neden olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bu kez Meral Akşener'i ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Twitter paylaşımından sonra, 6 'lı ittifak'ta kriz yaşanmıştı.

Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Uysal'ın, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" paylaşımı üzerine nabızlar yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uysal'ı makamına davet etti.

Görüşmede bu tarz hadiselerin yaşanmaması için uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu'ndan sonra Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Bu görüşmeyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu kez Akşener ile görüştü

AA'da yer alan bilgiye göre, görüşmeler birer birer gerçekleşirken bu kez de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gültekin Uysal'ı ağırladı.

Uysal'ın genel merkez girişinde İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz karşılarken, görüşme ile ilgili detaylara henüz ulaşılamadı.