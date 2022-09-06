Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamasını eleştirdi

Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamasını eleştirdi

CHP'li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ açıklamasını eleştiren Meral Akşener, HDP’nin olduğu masada İyi Parti’nin olmayacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini söylemişti.

Bunun aksinin ise milli iradeye ters düştüğünü belirten Tekin, açıklamasıyla Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'yi kızdırdı.

Tekin'in ifadeleri il başkanlarıyla yapılan toplantıda masaya yatırıldı

İyi Partili isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Meral Akşener de konuya değindi.

Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener, yapılan çalışmaları ve stratejileri değerlendirdi.

Toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi.

Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir

"HDP’nin olduğu masada biz olmayız, bizim olduğumuz masada da HDP olmaz"

Habertürk'ün haberine göre söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı." ifadelerini kullandı.