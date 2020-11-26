Meral Akşener, HDP ile anayasa çalışması iddialarına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HDP ile ortak anayasa çalışması iddialarını, "Hayır kesinlikle." ifadeleriyle reddetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Akşener, gündeme dair değerlendirmeler yaparken Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Altaylı, uzun zamandır kamuoyunda tartışmalara neden olan, İYİ Parti ve CHP'nin HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı yönündeki iddiaları Akşener'e sordu.

"İDDİALAR NE KADAR DOĞRU"

Altaylı, Selahattin Demirtaş ile olan 'kahvaltı' diyaloğunu hatırlatarak, "Sizin HDP ile masaya oturmanız iddiası milliyetçi kesimde rahatsızlık yarattı. Ondan önce Selahattin Demirtaş'ın kahvaltıya gelmesi vardı. Size HDP üstünden de geliniyor bir yandan. Anayasa için masaya oturma iddiası ne kadar doğru" diye sordu.

"KESİNLİKLER YALAN"

İddiaların yalan olduğunu söyleyen Akşener, "Çok net söylüyorum. Kesinlikle yalan. TÜSES'i bilirsiniz. Rahmetli Erdal İnönü'nün kurduğu vakıf. Zaman zaman siyasiler toplantıya çağırılıyormuş. Ben davet edilmedim. Partiyi kurarken bir arkadaşımızı davet etmişler. Bunlar üst düzey entelektüel toplantılar. Nuri Bey bana geldi, 'Ben de gidebilirsiniz' dedim. Burada Saadet Partisi, CHP, HDP ve İYİ Parti oturmuş bir anayasa hazırlamış. Süre 1,5 ay. Bu ülkede 1,5 ayda bir anayasa hazırlanabilir mi kardeşim? Hukukçu kimse yok. Saadet Partisi'nden yalanlama geldi. Ben dedim ki, 'kesinlikle böyle bir şey yok'. Daha ilginci HDP yaptı böyle bir şey yapmadık diye. Ama aynı şahıs, AK Parti ile anayasa hazırladığımızı söyledi. Sayın Ömer Çelik'le bizim genel sekreter arkadaşımız bir araya gelmişler hazırlamışlar. Şimdi asıl mesele şu. Ömer Çelik bey bu arkadaş yalancılıktan tutun, ahlaksızlığa kadar her türlü hakareti yapan tweetler zinciri yaptı. Tık yok. Ömer Çelik beyefendinin söylediğine herkes inandı. Ama bu tarafta Saadet Genel Başkanı yalanlamış, İYİ Parti genel başkanı yalanlamış, HDP'nin iki eş genel bakanı yalanlamış, CHP yalanlamış. Ama bu arkadaşımız bu yalanlamalara inanmıyor. 30 sayfalık bir kağıt sallanıyor. Sayın Kaboğlu'nun 2012'de sayın Cemil Çiçek'in yaptığı konuşmasında, sayın Kaboğlu'nun yaptığı çalışması üstüne fotoşopla bir şey eklenmiş." dedi.



Altaylı bu kez, "TÜSES'teki toplantıda ne yapılmış?" sorusunu yöneltti.

"BUYRUN KARDEŞ DEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Akşener, "Mesela su politikası tartışılmış. Bir toplantıda sayın Kaboğlu, 'burada anayasa metni üzerinde çalışsak iyi olur' deyip 30 sayfayı çıkarmış. Ben bunun hafiye gibi peşine düştüğüm için, oradaki çıkarmış ama arkadaşlar 'hayır' demiş. Sayın Kaboğlu'nun hazırladığı anayasada 4 madde sözkonusu olabilir. Ama benim böyle bir şeye cevaz vermem, olumlu bakmam, daha HDP ile masaa oturdu iddiasına gelmeden söylüyorum, böyle bir konuda 'buyrun kardeş' demem mümkün değil." diye konuştu.



Fatih Altaylı'nın, "HDP ile bir anayasa toplantısı yapmadınız..." sözlerine Akşener, "Hayır kesinlikle. 2007'de Tayyip Bey, Ergun Özbudun hocadan anayasa taslağı istemişti. Benim bildiğim kadarıyla Ergun Hoca'nın bir de sayın Kaboğlu'nun hazırladığı. 80 anayasasını Orhan Aldıkaçtı hoca hazırlamıştı." ifadeleriyle karşılık verdi.