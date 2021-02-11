İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ile ittifak' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener'e "HDP ile ittifak arayışınız var mı" sorusunu yöneltti.

"BÖYLE BİR ARAYIŞ İÇİNDE OLSAK SÖYLERİZ"

Akşener, böyle bir arayış içerisinde olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir arayış içinde olsak söyleriz. Kimden korkacağız? Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Ama HDP'ye oy veren Kürd'ü, Türk'ü de PKK'lı değil. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir."

Meral Akşener: HDP ile ittifak arayışında değiliz VİDEO

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