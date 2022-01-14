Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesinde 'evet' oyu kullanacak

Terörist sevgilisiyle çekilen fotoğraflarının ardından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılan Semra Güzel'e, Meral Akşener ve partisinin 'evet' oyu vereceği açıklandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, terörist kampında öldürülen sevgilisiyle çekildiği fotoğraflarıyla gündeme geldi.

2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede bulunan fotoğrafların ardından, Semra Güzel'in milletvekilliği tartışmalara neden oldu.

Kuzey Irak'ta çekilen fotoğraflara tepkiler çığ gibi büyürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

FEZLEKE MECLİS'E ULAŞTI

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanacağının açıklanmasının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.

AKŞENER 'EVET' DİYECEK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılanmanın önünün açılması için Meclis'e ulaşan fezlekeye yönelik fikrini açıkladı.

Akşener, HDP'li Semra Güzel hakkında düzenlenen fezlekede partisinin milletvekillerinin "evet" oyu kullanacağını söyledi.