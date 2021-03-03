Meral Akşener, İyi Parti olarak önce fezlekeleri okuyacaklarını daha sonra 'evet' ya da 'hayır' kararını alacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ile arasında bir türlü mesafe koymayan HDP hakkında birçok soruşturma var.

Son olarak HDP'li vekillerle ilgili hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi.

HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak.

AK Parti ile MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek.

CHP'de ise grup kararı alınmadı, her milletvekili kendi kararını verecek.

Konuyla ilgili İyi Parti'nin tavrı merak ediliyordu.

Genel Başkan Meral Akşener, partisinin grup toplantısında tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"ÖNÜNÜ ARKASINI İYİCE OKUYACAĞIZ"

Meral Akşener, İyi Parti olarak önlerine getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmayacaklarını, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okuyacaklarını ve gereği neyse onu yapacaklarını söyledi.

"MİLLETİMİZİN HÜR İRADESİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

Fezleke konusunda kimsenin endişelenmemesini isteyen Akşener, "Bundan hiçkimsenin endişesi olmasın. Merak ediyorlarmış, İyi Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil hakkın yanında duracağız. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını açıkladı VİDEO