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    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde, emekli öğretmenleri ziyaret etti.
    • 26.11.2022 - 15:48
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    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Üsküdar'da bulunan Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde yaşayan öğretmenlerle bir araya geldi.

    Ziyaret sırasında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Akşener'e eşlik etti.

    Öğretmenlere hediyeler verdi

    Akşener, huzurevinin salonunda öğretmenlerle sohbet ettikten sonra hepsine hediye verdi.

    Daha sonra huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Orhan Şide'nin çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezdi.

    Meral Akşener'e resim hediye edildi

    Şide, sergideki çalışmalardan 3 tanesisini Meral Akşener'e hediye etti.

    DHA'nın haberine göre, öğretmenlerle beraber öğretmen marşı söyleyen Akşener, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından huzurevinden ayrıldı.

    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti #1

    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti #2

    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti #3

    Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti #4


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