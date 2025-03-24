Meral Akşener, iftar davetinde görüntülendi

Haber Merkezi

Türkiye'de siyaset arenası bir hayli hareketli.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından gündem hızla değişiyor.

Değişen bu gündemde, sessiz kalan isimlerden birisi de Meral Akşener.

SON HALİ PAYLAŞILDI

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.

Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

İFTAR DAVETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Meral Akşener'e en yakın isimlerden olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına "Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." notunu düştü.