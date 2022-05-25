Meral Akşener: İktidar olacağız

Ülke gündemi ile ilgili konuşan İyi Parti Lideri Meral Akşener, önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceklerini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, 'Çözüm sandıkta' sözleriyle 2023 seçimlerine değinerek iddiaları ifadeler kullandı.

Konuşmasında 'iktidar' vurgusu yapan İyi Parti Lideri Akşener, seçmenlerine seslenerek 'güçlü, mutlu ve zengin Türkiye' vaadinde bulundu.

"Kazanan biz olacağız"

İyi Parti'nin Türkiye'nin birinci partisi çıkacağını söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız, o güç bizde var. Hiç merak etmeyin, biz milletimizin gerçeklerini konuştukça, milletimiz de tıpkı bugün olduğu gibi arkamızda durdukça; engeller karşısında dimdik duracak, duvarları korkusuzca yıkacak, iftiraları delip geçeceğiz. Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini milletimizle el ele hep birlikte inşa edeceğiz.

"Hazır olun çok az kaldı"

Hazır olun çok az kaldı. Sandık milletin namusudur. Biz de bu kutlu emanete tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Her sandık başında görevli arkadaşlarımızla, ıslak imzalı tutanaklarımızla, kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Sandıkla gelenler sandıkla gidecek."

Meral Akşener: Hiç merak etmeyin İyi parti Türkiye'nin birinci partisi çıkacak

