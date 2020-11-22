İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, partisinin iktidar olup ülkeyi yöneteceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da partisinin üye katılım programında açıklamalarda bulundu.

Akşener, İyi Parti'yi, 7'den 77'ye herkesle birlikte kurduklarını ve pek çok şeye göğüs gerdiklerini dile getirdi.

Açıklamalarına iktidar olma fikriyle yola çıktıklarını belirten Meral Akşener, ülkeyi yönetecek partinin de İyi Parti olduğunu söyledi.

"İKTİDAR OLACAĞIZ, BU ÜLEYİ YÖNETECEĞİZ"

İyİ Parti'nin milletin, memleketin yararına olan her konuda fikri olan ve bunu paylaşan bir parti olma vasfını koruyarak yoluna devam edeceğini belirten Akşener, "Çünkü biz iktidar olmak için bu partiyi kurduk. Çünkü biz milletimize hizmet etmek için bu partiyi kurduk ve Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühüyle de göreceksiniz iktidar da olacağız. Bu ülkeyi yöneteceğiz ve milletimizi feraha çıkaracağız." dedi.

Konuşmasının ardından Akşener, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Meral Akşener: İktidar olacağız, bu ülkeyi yöneteceğiz VİDEO